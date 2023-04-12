В Башкирии более 28,1 тыс. человек больны алкоголизмом

В Башкирии проживают 28 192 человека, больных алкоголизмом. За прошлый, 2022 год этот недуг диагностировали 1 697 пациентам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Башкирии сейчас проживают 28 192 человека, больных алкоголизмом. За прошлый, 2022 год этот недуг диагностировали 1 697 пациентам. Об этом 12 апреля сообщило региональное министерство здравоохранения.

По числу алкоголиков в республике «лидирует» Уфа и Стерлитамак – 5 454 и 4 233 человек соответственно. Далее идут города Белебей (817 пациентов), Туймазы (769) и Октябрьский (705). Меньше всего страдающих алкоголизмом людей в Дюртюлях (78 человек), Белокатайском, Краснокамском (по 97) и Салаватском районах (98), а также в Учалах (99).

Ранее в Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, что за январь-февраль текущего года алкоголем отравились 222 человек. 34 случая закончились смертельным исходом.