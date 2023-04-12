Под Стерлитамаком в Башкирии обнаружили трупы 18 собак

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Под башкирским городом Стерлитамаком в Ишимбайском районе обнаружили гору собачьих трупов. Среди них есть как беспородные животные, так и породистые, у части из которых были ошейники. Об этом проекту «Честно говоря» рассказали зоозащитники. Последние предполагают, что к убийству псов может быть причастная служба отлова.

– Есть собаки скелетированные, есть только с одной шкурой, есть совсем свежие трупы. Мы все прекрасно знаем, что убивать животных нельзя. Тех людей, которые это делают, нужно наказывать по 245-й статье [уголовного кодекса, ответственность за жестокое обращение с животным]. Животных убивают намеренно. Мы нашли мусорный пакет, где были сложены щенки 3-месячного возраста, – поделилась активистка.

«КП-Уфа» в МВД Башкирии рассказали, что всего были найдены останки 18 собак. Ведомство назначило экспертизу для выяснения причин гибели животных. По факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.