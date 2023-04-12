Вдоль проспекта Октября в Уфе высадят самую длинную в России липовую аллею

26 апреля вдоль всего проспекта Октября в Уфе единовременно высадят самую длинную в России липовую аллею Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 апреля вдоль всего проспекта Октября в Уфе единовременно высадят самую длинную в России липовую аллею. Ее назовут «Аллеей горожан». Об этом сообщила городская администрация.

Материалом для высадки аллей послужат сортовые саженцы лип высотой 4-4,5 метров. На прилегающей к ней территории в будущем планируется организовать инфраструктуру отдыха для местных жителей.

В мэрии напомнили, что 28 апреля и 13 мая в Уфе пройдет акция «Зеленая Башкирия», в рамках которой будут высажены деревья и другие растения. В городе уже определили 184 локаций для этого: 63 располагаются в общественных местах, а 121 – во дворах.