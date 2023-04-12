В СИЗО Башкирии мужчина организовал экстремистскую ячейку и объявил массовую голодовку

В Белорецком районе Башкирии на территории следственного изолятора 39-летний подозреваемый из города Баймака организовал ячейку экстремистского движения и объявил массовую голодовку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Белорецком районе Башкирии на территории следственного изолятора 39-летний подозреваемый из города Баймака организовал ячейку экстремистского движения и объявил массовую голодовку. Об этом 12 апреля сообщил Следственный комитет республики.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, в 2022 году неоднократно судимого мужчину взяли под стражу за умышленное причинение вреда здоровью. В июне он организовал в СИЗО ячейку запрещенного движения «АУЕ», деятельность которой запрещена в России.

– Злоумышленник изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных, – передали в СК.

На этом подозреваемый не остановился. Чтобы ослабить режим соблюдения правил распорядка со стороны администрации СИЗО и дезорганизовать учреждение, он объявил массовую голодовку. Деятельность обвиняемого в итоге пресекли оперативники сразу трех ведомств: СК, ФСБ и ФСИН.

Против арестанта возбудили уголовные дела об организации и участии в деятельности экстремистской организации и о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Сейчас с ним работают следователи. Они устанавливают личности других участников запрещенного движения.