Башкирия повысила предельный размер платы за техосмотр автомобиля в два раза

Правительство Башкирии повысило предельный размер платы за техосмотр автомобиля на 2023 год в два раза Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство Башкирии повысило предельный размер платы за техосмотр автомобиля на 2023 год в два раза. Соответствующее постановление премьер-министра республики Андрея Назарова было опубликовано на портале правовой информации 12 апреля.

Если в 2012 году стоимость техосмотра легковушки составляла 450 рублей, то сейчас уже 926,4. Размер платы для машин с восемью и более пассажирским местами и массой до 5 тонн выросла с 810 до 1,66 тыс. рублей, а от 5 тонн – с 976 до 2 тыс. Техосмотр грузовиков массой не более 3,5 тонн подорожал с 480 до 999 рублей, от 3,5 до 12 тонн – с 945 до 1,94 тыс., более 12 тонн – с 1 тыс. до 2,1 тыс. Проверка мотоцикла теперь обойдется в 321 рублей вместо 150.