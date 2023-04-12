В Башкирии назвали четыре района с высокой заболеваемостью мышиной лихорадкой

Наиболее высокий уровень распространения мышиной лихорадки в Башкирии регистрируются в Уфимском, Благовещенском, Ермекеевском и Мишкинском районах Фото: Олег ЗОЛОТО

Наиболее высокий уровень распространения мышиной лихорадки в Башкирии регистрируется в четырех районах: Уфимском, Благовещенском, Ермекеевском и Мишкинском. Заболеваемость там выше в два и более раз, чем в среднем по республике. Об этом в эфире ЦУРа 12 апреля сообщила главный специалист отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора.

– В 2022 году было зарегистрировано около 3 тыс. заболевших. Среди них в основном трудоспособное население, доля детей до 17 лет составляет 40%, – пояснила сотрудница надзорного ведомства.

Напомним, в конце ноября прошлого года в одном из районов Башкирии из-за мышиной лихорадки на карантин закрыли сразу три школы.