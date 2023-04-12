В Уфе осудят мать, морившую голодом 7-летнего сына

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В Уфе перед судом предстанет 33-летняя женщина, которая морила годом своего семилетнего сына. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии дознания, уфимка не занималась воспитанием и обучением ребенка, регулярно его дома одного, из-за чего он был вынужден питаться у соседей. В жилище обвиняемой постоянно приходили знакомые, которые в присутствии несовершеннолетнего употребляли алкоголь, наркотики и даже дрались.

Кроме того, ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего». На сей раз в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением»

Обвиняемая свою вину признала. Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу. Сын женщины был отправлен в социальное учреждение.