БСК посетил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков

Фото предоставлено БСК

В ходе рабочей поездки эксперты посетили основные источники выбросов на предприятии и ознакомились с реализуемыми проектами, направленными на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков высоко оценил внимание руководства предприятия к экологическим вопросам.

- Мы с коллегами прошлись по всем разделам и проектам, которые прописаны в четырехстороннем соглашении между Башкирской содовой компанией, Минприроды России, Правительством Республики Башкортостан и Росприроднадзором по снижению выбросов. Обратили особое внимание на снижение выбросов дурно пахнущих веществ. Увидели, что реализуемые проекты имеют положительный ежегодный эффект. До конца года подготовим предложения по оснащению системами автоматического контроля источников выбросов и развитию системы мониторинга. Сделав сводные расчеты и получив данные о фактическом загрязнении выбросов, мы сможем дать дополнительные предложения по улучшению качества воздуха. Особое внимание обратили на работу предприятий в режиме неблагоприятных метеоусловий. Та работа, которая запланирована в 2023г. позволит выдать рекомендации для того, чтобы решить многие наболевшие проблемы, которые в городе есть, - сказал руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.

Фото предоставлено БСК

На круглом столе обсудили ход выполнения поручений заместителя Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, в рамках проекта «Чистый воздух». Особо было отмечено успешное решение вопроса по исключению на предприятии выбросов винилхлорида в атмосферу, а также начала опытно-промышленных испытаний тестовой установки по снижению выбросов загрязняющих веществ производства Сода, основной объем которого, порядка 95% составляет выброс оксид углерода.

Планируемый суммарный эффект по снижению выбросов за счет реализации экологических проектов в рамках соглашения составит порядка 6 тыс.т.

Фото предоставлено БСК

Справочно:

Башкирская содовая компания - одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. Компания занимает первое место по производству кальцинированной и пищевой соды, является крупнейшим производителем соды в Европе. Компания входит в тройку лидеров в России по производству поливинилхлорида и каустической соды.

Благодаря непрерывной работе по модернизации и техническому перевооружению технологического оборудования предприятие ежегодно снижает объемы выбросов. По итогам 2022 года этот показатель составил 40% от разрешенной нормы.