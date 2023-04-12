Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 9:07

В Башкирии в квартире жилого дома обрушился потолок

Инцидент произошел в Стерлитамаке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В башкирском городе Стерлитамак в квартире жилого дома обрушился потолок. Об этом в социальных сетях рассказала сама местная жительница.

Инцидент, как сообщила женщина, произошел в доме №2 на улице Железнодорожная. Произошедшее гражданка запечатлела на видео.

– Только что рухнул потолок, дождались, – иронично комментирует случившееся жительница Стерлитамака.

Напомним, в прошлом месяце в Советском районе Уфе в столовой школы №100 обрушился потолок. ЧП случилось в посудомоечном цехе столовой, там обсыпалась облицовка потолка. По данному факту прокуратура организовала проверку.