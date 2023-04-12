В Башкирии в квартире жилого дома обрушился потолок

Фото: Соцсети

В башкирском городе Стерлитамак в квартире жилого дома обрушился потолок. Об этом в социальных сетях рассказала сама местная жительница.

Инцидент, как сообщила женщина, произошел в доме №2 на улице Железнодорожная. Произошедшее гражданка запечатлела на видео.

– Только что рухнул потолок, дождались, – иронично комментирует случившееся жительница Стерлитамака.

Напомним, в прошлом месяце в Советском районе Уфе в столовой школы №100 обрушился потолок. ЧП случилось в посудомоечном цехе столовой, там обсыпалась облицовка потолка. По данному факту прокуратура организовала проверку.