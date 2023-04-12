Фото: Соцсети

В Уфе второй день разыскивают 17-летнего Кирилла Абдуллина. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Волонтеры сообщают, что вчера, 11 апреля, ушел из дома и до сих пор не вернулся. Особые приметы мальчика: его рост – 172 сантиметра, у него худощавое телосложение, вьющиеся темно-русые волосы до плеч и зелено-карие глаза. В день своего исчезновения он был одет в пальто песочного цвета до колен, серые брюки, коричневые брюки и шляпу (как на фотографии).

Активисты «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, сообщить ее по телефону 8 (937) 3-102-112 или 112. Также отмечается необходимость помощи добровольцев.