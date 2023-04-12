Самолет рейса Москва-Уфа отстранили от полетов после столкновения с птицей

Фото: Иван ВИСЛОВ

Вчера около полуночи, 11 апреля, самолет рейса Москва-Уфа столкнулся с птицей. Об этом рассказал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

При выполнении полета команда воздушного судна на высоте шести тысяч футов доложила о попадании птицы в носовую часть самолета. Экипаж принял решение продолжать рейс. Спустя полтора часа после посадки в аэропорту Уфы на транспорте были обнаружены следы от столкновения с птицей, были зафиксированы повреждения, а именно – нарушение жесткости композитной части конструкции.

В итоге судно отстранили от полетов. Специалисты составили акт осмотра самолет и акт обследования аэродромных покрытий.