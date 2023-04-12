Налоговым вычетом на транспорт в прошлом году воспользовались более миллиона жителей Башкирии

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В 2022 году жители 1 млн 86 тысяч жителей Башкирии воспользовались опцией налогового вычета, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Налоговой службы.

По данным УФНС России по Башкирии, налоговыми вычетами по различным имущественным налогам воспользовались многие жители республики.

Например, вычет на земельный налог в 2022 году оформили и получили 658 тысяч владельцев участков. В свою очередь, вычет по налогу на имущество (недвижимость – Ред.) воспользовались 827 тысяч жителей Башкирии.

Всего же в 2022 году жители Башкирии заплатили налогов на имущество и землю вместе на сумму 1,1 млрд рублей.