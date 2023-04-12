В Башкирии водитель на полном ходу снес ограждение и выехал на тротуар

Фото: Соцсети

Сегодня ночью, 12 апреля, в башкирском городе Нефтекамск водитель на полном ходу снес ограждение и выехал на тротуар. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Инцидент случился на проспекте Комсомольский. Согласно предварительным данным сотрудников местной дорожной полиции, водитель в момент произошедшего был пьян. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, вчера вечером, 11 апреля, в Уфе из-за пьяного водителя в ДТП пострадал 3-летний ребенок. Также в результате получили травмы сам мужчина и его пассажирка.