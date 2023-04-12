В Уфе бухгалтер-аферистка похитила 650 тыс. рублей

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В Уфе бухгалтер-аферистка похитила крупную сумму денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что с январь по сентябрь 2022 года женщина, работая у индивидуального предпринимателя, подготовила и провела по программе расходно-кассовые ордера с указанием фиктивного основания расходования денег. Благодаря этому ей удалось присвоить себе 650 тысяч рублей.

В отношении уфимки было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в крупном размере». Она признала свою вину и возместила 157 тысяч рублей. Калининский районный суд Уфы назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также было удовлетворены требования о взыскании оставшейся суммы.