В Башкирии ожидаются снегопады и похолодание до -2°

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в конце рабочей недели ожидаются осадки и сильное похолодание. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Сегодня, 12 апреля, обойдется без существенных осадков. Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха этим днем будет +12,+17°.

Завтра, 13 апреля, существенных осадков в большинстве районов республики также не предвидится, однако на юге выпадет небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Ночью похолодает до 0,+5°, а вот днем будет очень тепло – +14,+19°.

В пятницу, 14 апреля, на севере Башкирии осадков не ожидается, на юге прогнозируется переходящий в снег дождь. Будет северо-восточный умеренный ветер, местами – порывы до сильного. Ночью столбики термометров опустятся до -2,+3°, а днем воздух прогреется лишь до +1,+6°. Кроме того из-за осадков ожидаются налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование снежных накатов и гололедицы на дорогах.