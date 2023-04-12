В Уфе из-за пьяного водителя в ДТП пострадал 3-летний ребенок

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 11 апреля, в Советском районе Уфы случилась авария, в которой пострадали три человека. Подробности происшествия в своем телеграм-канале рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел на улице Революционная. Здесь столкнулись Toyota Avensis под управлением 21-летнего молодого человека и Ford Explorer, за рулем которого был 40-летний мужчина. В результате случившегося водителю «Тойоты» и его 23-летней пассажирке, а также трехлетнему мальчику, находившемуся в «Форде», получили травмы. Всем троим потребовалась медицинская помощь.

Предварительно было установлено, что водитель «Авензиса» проехал на красный сигнал светофора, а во время оформления протокола у него наблюдались признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении него правоохранители составили административный материал по статье «Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения». Его автомобиль поместили на спецстоянку.

По факту случившейся аварии было начато разбирательство.