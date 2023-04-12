В Уфе почти 2 месяца разыскивают 56-летнего Закия Гакина

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В Уфе уже почти два месяца разыскивают 56-летнего Закия Гакина. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Его местонахождение стало неизвестно 24 февраля. Особые приметы Закия Галихановича: его рост – 164 сантиметра, у него худощавое телосложение, темные волосы с проседью и серые глаза. Во что мужчина был одет в день своего исчезновения – неизвестно.

Активисты «ЛизаАлерт» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Закия Гакина, сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.