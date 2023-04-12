Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 3:56

В Уфе спасли застрявшую в окне кошку

На помощь животному поспешили профессиональные спасатели
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет по ЧС

Фото: Госкомитет по ЧС

Вчера днем, 11 апреля, в Демском районе Уфы была спасена застрявшая в окне пятиэтажки кошка. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в многоквартирном доме на улице Правды. Животное застряло в форточном проеме окна на пятом этаже. Хозяев в это время дома не было.

На помощь поспешили спасатели Госкомитета республики по ЧС. С помощью альпинистского снаряжения специалисты спустились с крыши дома и извлекли кошку из оконного проема. Животное передали соседям.