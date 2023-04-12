В Уфе спасли застрявшую в окне кошку

Фото: Госкомитет по ЧС

Вчера днем, 11 апреля, в Демском районе Уфы была спасена застрявшая в окне пятиэтажки кошка. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в многоквартирном доме на улице Правды. Животное застряло в форточном проеме окна на пятом этаже. Хозяев в это время дома не было.

На помощь поспешили спасатели Госкомитета республики по ЧС. С помощью альпинистского снаряжения специалисты спустились с крыши дома и извлекли кошку из оконного проема. Животное передали соседям.