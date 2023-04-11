В Уфе неизвестный мужчина напал на девочку у подъезда жилого дома

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

Сегодня, 11 апреля, в микрорайоне Глумилино в Уфе неизвестный мужчина набросился на возвращавшуюся из школы девочку у подъезда жилого дома по улице Российской. Нападение засняла камера видеонаблюдения. Местный житель опубликовал запись через телеграм-канал.

На кадрах видно, как школьница идет в сторону многоэтажки, а за ней следует мужчина в кепке с пакетом в руке. У самой парадной девочка отходит в сторону и достает что-то из рюкзака. Злоумышленник пользуется этим: он опережает ее, поднимается ко входу в дом и остается ждать. Через несколько секунд там же оказывается и несовершеннолетняя. Она открывает дверь в подъезд – и мужчина тут же к ней наклоняется и пытается схватить. Ребенок падает и начинает кричать, после чего ее обидчик неспешным шагом удаляется с места происшествия.

– Подано заявление в полицию. Будьте бдительны, берегите детей! – написал автор публикации.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по факту инцидента в пресс-служба МВД Башкирии. Как только ведомство предоставит информацию, мы ее опубликуем.

Напомним, похожий случай в Уфе произошел в январе текущего года. В подъезде многоэтажки на улице Максима Рыльского мужчина напал на 10-летнюю девочку. Ее спасли жильцы дома.