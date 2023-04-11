Глава района в Башкирии позвал жителей на 2-дневный субботник после критики Хабирова

фото: vk.com // Андрей Иванюта

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта позвал местных жителей на 2-дневный субботник после того как руководитель республики Радий Хабиров раскритиковал уборку улиц в городе Белорецке.

– Я люблю Белорецк и мне вчера было очень стыдно, – написал Иванюта в своих соцсетях 11 апреля. – Радий Фаритович Хабиров назвал наш город в числе самых грязных городов республики.

Чиновник отметил, что после зимы в городе накопилось «очень много мусора», который коммунальщики убирают с начала апреля. Также за «веники, лопаты и грабли давно взялись» школьники, студенты и бюджетники. Глава района призвал жителей «постараться и навести порядок».

– 12 и 13 апреля в 14.00 выходим на общегородские субботники. Призываю все предприятия, учреждения, предпринимателей и жителей убраться на прилегающих и закрепленных территориях. Складывайте мусор в мешки и оставляйте на обочинах. Их соберёт подрядная организация, – обратился чиновник.

Он добавил, что отдел благоустройства администрации Белорецка закупил мусорные пакеты, которые раздадут участникам субботника.