В Уфе отменили запланированный на 18 апреля концерт Дианы Арбениной, который должен был состояться на площадке «Уфа-Арены» Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Уфе отменили запланированный на 18 апреля концерт рок-группы «Ночные снайперы», который должен был состояться на площадке «Уфа-Арены». Сообщение об этом сегодня, 11 апреля, появилось на странице мероприятия «ВКонтакте», также соответствующее объявление накануне сделала и лидер музыкального коллектива Диана Арбенина. По ее словам, кроме башкирской столицы, выступления были отменены в Казани, Ульяновске, Чебоксарах, Перми и Ижевске.

– Концерт в Уфе […] переносится. Новую дату сообщим дополнительно! Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения, – говорится на странице концерта в соцсетях.

Отметим, что вчера в комментариях под одном из постов на странице главы Башкирии «ВКонтакте» появилась просьба местной жительницы отменить выступление Арбениной в Уфе.