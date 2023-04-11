Полиция пришла в редакцию издания «Пруфы» в Уфе и изъяла компьютерную технику

фото: «Пруфы»

Сегодня, 11 апреля, в редакцию издания «Пруфы» в Уфе пришла полиция. Сотрудники изъяли оттуда часть компьютерной техники. Сообщение об этом появилось на сайте СМИ.

Оперативники пояснили журналистам, что проводят административное расследование, в рамках которого будет принято процессуальное решение. Полицейские взяли объяснения с политического обозревателя издания Рамиля Рахматова. Ему вручили повестку для составления протокола по административной статье. «Пруфы» считают, что произошедшее связано с материалами, опубликованными у них на сайте.

«КП-Уфа» обратилась в пресс-служба МВД Башкирии с вопросом о деталях визита полиции в редакцию. Правоохранительное ведомство воздержалось от комментариев.