В Башкирии водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка в чужом городе посреди ночи

В Башкирии водитель автобуса маршрута Уфа – Ишимбай – Салават высадил 12-летнего ребенка в чужом городе посреди ночи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии водитель автобуса маршрута Уфа – Ишимбай – Салават высадил 12-летнего ребенка в чужом городе посреди ночи. Об этом 11 апреля сообщил Следственный комитет республики. Ведомство проводит проверку по факту оказания небезопасных услуг несовершеннолетнему.

Как пояснили в ведомстве, мать отправила мальчика из Уфы и предупредила водителя автобуса, что в Салавате ребенка встретит бабушка, которая оплатит поездку. Шофер во время поездки изменил маршрут, сначала заехав в Салават и только потом в Ишимбай, и не известил об этом ребенка. Когда мальчик в конечном счете оказался в Ишимбае, водитель объявил конечную и никак не помог юному пассажиру, который оказался в чужом городе.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Сотрудники правоохранительного ведомства дадут правовую оценку действиям водителя и компании-перевозчику.