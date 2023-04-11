12 апреля в Уфе на 2,5 часа перекроют улицы Пушкина и Советскую

В Уфе завтра, 12 апреля, с 14:00 до 16:30 будут перекрыты участки улиц Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и Советской (между Пушкина и Заки Валиди)

В Уфе завтра, 12 апреля, на 2,5 часа перекроют участки улиц Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и Советской (между Пушкина и Заки Валиди). Ограничение будет действовать с 14:00 до 16:30. Его введут из-за «торжественной церемонии отправки добровольческого отряда «Ватан» к месту проведения специальной военной операции». Об этом сообщила городская администрация.

– Горожан просят учитывать ограничения движения автотранспорта при планировании маршрута, – передали в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров рассказал, что «Ватан» – это разведывательная рота. Ее создали на базе новых добровольческих батальонов: имени Даяна Мурзина и «Северные амуры».