В гимназии в Уфе школьник воткнул карандаш в голову одноклассника

В гимназии №16 в Уфе ученик четвертого класса воткнул карандаш в голову одноклассника

В гимназии №16 в Уфе ученик четвертого класса воткнул карандаш в голову одноклассника. Случай произошел в пятницу, 7 апреля. Сообщение о нем появилось в телеграм-канале «Спутник FM». Мэрия подтвердила информацию об инциденте «КП-Уфа».

– 11 апреля по произошедшему инциденту в гимназии № 16 назначен Совет профилактики с участием администрации учреждения и родителей участников конфликта. Кроме этого, на днях запланировано проведение родительского собрания в классе, где произошел конфликт, – передали в администрации.

Напомним, на прошлой неделе в школах Башкирии произошло сразу два резонансных случая: в Иглинском районе 13-летняя девочка порезала ножом двух одноклассниц, а в городе Октябрьском 14-летний ученик умер во время перемены.