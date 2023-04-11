В Башкирии вынесли приговор мужчине, который сообщил о взрывчатке в центре города

В башкирском Бирске вынесли приговор 37-летнему местному жителю за сообщение о заведомо ложных сведениях о готовящемся взрыве Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском Бирске вынесли приговор 37-летнему местному жителю за сообщение о заведомо ложных сведениях о готовящемся взрыве – мужчина позвонил в полицию и сказал, что в центре города заложена бомба. Об этом 10 апреля рассказали в пресс-службе местного суда.

Как следует из материалов дела, 3 декабря прошлого года подсудимый из хулиганских побуждений позвонил в дежурную часть МВД по мобильной телефону и сказал, что на Октябрьской площади заложено взрывное устройство. На место происшествия были направлены полицейские, пожарные и сотрудники ФСБ. В ходе проверки информация о заложенной бомбе не подтвердилась. На отработку вызова экстренные службы потратили более 27 тыс. рублей.

Против мужчины, совершившего ложный вызов, возбудили уголовное дело. На суде он дал признательные показания и раскаялся. Его приговорили к двум годам ограничения свободы и обязали раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.