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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:44

12 апреля температура воздуха в Башкирии поднимется до +17 градусов

Ночью местами по республике ожидается похолодание
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В среду 12 апреля дневная температура воздуха в Башкирии поднимется до +17 градусов

В среду 12 апреля дневная температура воздуха в Башкирии поднимется до +17 градусов

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, в среду 12 апреля, дневная температура воздуха в Башкирии поднимется до +17 градусов. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западного направления прогнозируется умеренным.

Температура воздуха ночью опустится до +1,-4°, местами подморозит до -9° (в Уфе 0, +1°). Днем столбики термометров покажут +12, +17° (в Уфе +16, +17°).