12 апреля температура воздуха в Башкирии поднимется до +17 градусов

В среду 12 апреля дневная температура воздуха в Башкирии поднимется до +17 градусов Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, в среду 12 апреля, дневная температура воздуха в Башкирии поднимется до +17 градусов. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западного направления прогнозируется умеренным.

Температура воздуха ночью опустится до +1,-4°, местами подморозит до -9° (в Уфе 0, +1°). Днем столбики термометров покажут +12, +17° (в Уфе +16, +17°).