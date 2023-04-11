В Уфе около 150 человек не явились в военкоматы без уважительной причины

В Уфе в текущий весенний призыв около 150 человек не пришли на призывные комиссии в военкомат без уважительной причины Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Уфе в текущий весенний призыв около 150 человек не пришли на призывные комиссии в военкоматах без уважительной причины, 25 из них привлекли к административной ответственности, по остальным комиссариаты проводят разбирательства. Об этом на оперативном совещании в мэрии 11 апреля сообщил начальник башкирского отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Сергей Нетунаев.

– В этом году с февраля военными комиссариатами были организованы мероприятия по розыску граждан, которых мы считаем уклоняющимися от призыва, но в целом в основном это граждане, не исполняющие действующее законодательство в области воинского учета. В рамках этой работы более 300 обращений было направлено в органы в МВД на установление местонахождении данных граждан. Результаты этой работы не дают того результата, который мы бы хотели видеть, – отметил представитель военкомата республики.

Нетунаев также рассказал, что в текущем весеннем призыве Башкирия должна направить на военную службу более 5,5 тыс. человек, из них свыше 1 тыс. – это задание для Уфы. В апреле из столицы региона в армию отправят порядка 80 человек, с 15 мая по 6 июня – около 100. С 16 июня «пойдут массовые отправки граждан в войска».