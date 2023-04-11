Названы топ-5 компаний-налогоплательщиков Башкирии за прошлый год

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В УФНС по Башкирии назвали топ компаний, заплативших в казну больше всего налогов на прибыль по итогам прошлого года.

По данным Налоговой службы, на 1 ноября 2022 года общая сумма поступлений в виде налога на прибыль в казну от всех предприятий Башкирии составила 65,243 млрд рублей.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе УФНС России по Башкирии, наиболее значительные суммы налога на прибыль организаций за 2022 год перечислили в бюджет ПАО «Газпром», ПАО АНК «Башнефть», АО «Башкирская содовая компания», ПАО «Транснефть», ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» и ООО «Башкирская генерирующая компания».

Что касается конкретный сумм, которые заплатили эти организации в бюджет, то такие сведения могут предоставить только они сами. В УФНС по Башкирии подчеркнули, что данную информацию СМИ по запросам не предоставляется, так как это налоговая тайна.