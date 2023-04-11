Владелец самого большого частного дома в Башкирии заплатил за него налог на 110 тысяч рублей

Самый высокий налог на жилую недвижимость, уплаченный за 2021 год в Башкирии, составил 110 тысяч рублей.

По данным УФНС России по Башкирии, наибольшую сумму налога на имущество в прошлом году заплатил хозяин частного дома, расположенного в Уфимском районе республики. В пресс-службе ведомства «КП-Уфа» сообщили, что жилое помещение имеет площадь более двух тысяч квадратных метров и за 2021 год налог на него был начислен на 110 тысяч рублей.

В свою очередь, самый крупный объект коммерческой недвижимости в Башкирии имеет площадь более 10 тысяч квадратных метров. Владельцы по итогам позапрошлого года уплатили за него налогов на сумму более 6,5 млн рублей. К слову, налог на имущество начисляется исходя из кадастровой стоимости объекта, а не рыночной, которая обычно намного выше.

Налоги за 2021 года владельцы имущества должны были заплатить до 1 декабря 2022 года.