Построенные в Башкирии ковид-госпитали переформатируют под обычные больницы

Ковид-госпиталь в городе Сибае // фото: glavarb.ru

Построенные после начала пандемии коронавируса ковид-госпитали в башкирских городах Сибае и Туймазах переформатируют в обычные многопрофильные больницы. Об этом в своих соцсетях 11 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы всегда исходили из того, что коронавирус когда-нибудь уйдет. Но клинико-диагностические инфекционные центры, которые мы построили в Башкортостане для борьбы с ковидом, должны продолжать свою работу. Для пациентов тут созданы замечательные условия, отличные врачи, современная техника, – написал руководитель региона.

Напомним, всего в Башкирии было построено четыре инфекционных госпиталя для лечения пациентов с COVID-19: помимо Сибая и Туймазов, они есть в селе Зубово под Уфой и в Стерлитамаке.