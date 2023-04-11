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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:46

Построенные в Башкирии ковид-госпитали переформатируют под обычные больницы

Всего в республике после начала пандемии коронавируса появилось четыре таких учреждения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ковид-госпиталь в городе Сибае // фото: glavarb.ru

Ковид-госпиталь в городе Сибае // фото: glavarb.ru

Построенные после начала пандемии коронавируса ковид-госпитали в башкирских городах Сибае и Туймазах переформатируют в обычные многопрофильные больницы. Об этом в своих соцсетях 11 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы всегда исходили из того, что коронавирус когда-нибудь уйдет. Но клинико-диагностические инфекционные центры, которые мы построили в Башкортостане для борьбы с ковидом, должны продолжать свою работу. Для пациентов тут созданы замечательные условия, отличные врачи, современная техника, – написал руководитель региона.

Напомним, всего в Башкирии было построено четыре инфекционных госпиталя для лечения пациентов с COVID-19: помимо Сибая и Туймазов, они есть в селе Зубово под Уфой и в Стерлитамаке.