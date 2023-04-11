Названы топ-5 самых дорогих автомобилей в Башкирии, за которые заплатили транспортный налог

Так выглядит самый дорогой автомобиль за который заплатил налог на транспорт житель Башкирии. Фото: lamborghini.com

В 2022 году налогоплательщик из Башкирии заплатил самый высокий транспортный налог за суперкар «Lamborgini Huracan».

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе УФНС по Башкирии, сумма налога за это транспортное средство составила 288 тысяч рублей. При этом этот платеж – транспортный налог, начисленный за 2021 год.

Всего по данным Налоговой службы, жители Башкирии в прошлом году заплатили транспортных налогов на сумму 2,315 млрд рублей. Самые высокие платежи вносили владельцы элитных иномарок. Специально для «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства озвучили топ-5 самых дорогих автомобилей, за которые владельцы уплатили транспортный налог за 2021 год.

Второе место по сумме транспортного налога после «Lamborgini Huracan» занял владелец «Mercedes-Benz AMG S 65» - 284 тысячи рублей. Чуть меньше, 263 тысячи рублей, заплатил владелец более ранней модели этой марки автомобиля - «Mercedes-Benz AMG S 63».

Четвертое место по налогу на транспорт занял хозяин «BENTLEY BENTAYGA» – 251 тысяча рублей. Замыкает пятерку обладатель «Mercedes-Benz AMG S 63 4MATIC» - он уплатил налог на сумму 241 тысяча рублей.