МЧС опубликовало видео из дома в Уфе, где при пожаре на 24 этаже спасли десятерых детей

фото: МЧС РБ

МЧС Башкирии опубликовало видео из дома по улице Бакалинской в Уфе, где при пожаре на 24 этаже были спасены десять детей. Ведомство разметило запись в своем телеграм-канале.

– Сотрудники МЧС России спасли 21 человека, из них 10 детей, в том числе 1 грудного ребёнка, – передали в экстренной службе. – На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели.

Напомним, пожар в высотке произошел сегодня днем, 11 апреля. На самом последнем этаже дома загорелась лоджия. Из здания эвакуировали 50 человек. К тушению были привлечены 14 единиц техники и 42 спасателя.