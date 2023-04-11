ВС Башкирии отправил под домашний арест экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салават»

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Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве экс-гендиректору компании «Газпром нефтехим Салават» Айрату Каримову. Инстанция отменила постановление Ленинского районного суда Уфы о заключении бывшего топ-менеджера под стражу и отправила его под домашний арест до 4 июня. Об этом «КП-Уфа» 11 апреля сообщил собственный источник.

Напомним, правоохранительные органы задержали Каримова по обвинению в крупном мошенничестве на прошлой неделе, 4 апреля. Ленинский райсуд на следующий же день принял решение арестовать его.

Айрат Каримов возглавлял «Газпром нефтехим Салават» в течение пяти лет – с 2016 по 2021 год.