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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:55

ВС Башкирии отправил под домашний арест экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салават»

Постановление Ленинского райсуда Уфы было отменено
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве экс-гендиректору компании «Газпром нефтехим Салават» Айрату Каримову. Инстанция отменила постановление Ленинского районного суда Уфы о заключении бывшего топ-менеджера под стражу и отправила его под домашний арест до 4 июня. Об этом «КП-Уфа» 11 апреля сообщил собственный источник.

Напомним, правоохранительные органы задержали Каримова по обвинению в крупном мошенничестве на прошлой неделе, 4 апреля. Ленинский райсуд на следующий же день принял решение арестовать его.

Айрат Каримов возглавлял «Газпром нефтехим Салават» в течение пяти лет – с 2016 по 2021 год.