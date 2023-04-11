В Башкирии за прошлый год организации заплатили налогов на имущество более чем на 10 млрд рублей

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По данным УФНС России по Башкирии в прошлом году различные организации, имеющие статус юридических лиц, уплатили в казну налогов на имущество на сумму 10,128 млрд рублей.

Кроме того, юрлица перечислили в бюджет Башкирии 1,392 млрд рублей в виде земельного налога. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе УФНС по Башкирии, на учете ведомства в регионе на 1 января 2023 года состоит 66115 юридических лиц.

Что касается простых жителей Башкирии, то в 2022 году они заплатили 1,1 млрд рублей налогов на имущество и землю вместе. Отдельно земельного налога поступило в казну республики на сумму 435 млн рублей. Стоит отметить, что физические лица платят налоги на землю и имущество также в региональную казну.

Все платежи по налогам на землю и имущество, уплаченные гражданами в прошлом году – это налоги за 2021 год.