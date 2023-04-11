Уфимцев возмутила парочка, которую застали за любовными утехами напротив поликлиники

кадр видео: Telegram // БашДТП live

В Демском районе Уфы мужчину и женщину застали за любовными утехами прямо напротив местной поликлиники. Соответствующая видеозапись попала в телеграм-каналы 11 апреля.

На кадрах видно, как парочка посреди дня занимается интимом на лавочке, не замечая никого вокруг. Поступок влюбленных вызвал крайнее возмущение у горожан.

Напомним, похожий случай произошел в сентябре прошлого года. Тогда мужчину и женщину застукали за публичным сексом рядом со школой. Дело дошло до суда и административного наказания.