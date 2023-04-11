Мэр Уфы поручил срочно найти деньги и заменить асфальт на Затонском мосту

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 11 апреля, в ходе оперативного совещания в администрации Уфы мэр Ратмир Мавлиев поручил чиновникам срочно найти деньги и заменить асфальт на Затонском мосту.

– Меня смущает состояние нашего Затонского моста в части дорожного покрытия. Я прошу вас (обращается к начальник Управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Константину Паппе – Ред.) вместе с Рустем Галимзяновичем (Акбашевым, начальником Финансового управления администрации Уфы – Ред.) изыскать на это деньги и прям в срочном порядке приступить к организации работ. Все срезать, постелить новый асфальт, – потребовал градоначальник.