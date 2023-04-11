Жители Башкирии заплатили за прошлый год подоходных налогов почти на 56,3 млрд рублей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным управления ФНС по Башкирии на ноябрь 2022 года, жители республики уплатили подоходного налога (налог на доход физических лиц – НДФЛ) на сумму 56,294 млрд рублей, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства. В свою очередь, различные организации (юридические лица – Ред.) на ту же дату перечислили в виде налога на прибыль 65,243 млрд рублей.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе УФНС России по Башкирии, кроме налога на доходы, физические лица по состоянию на 1 ноября 2022 года уплатили в бюджеты всех уровней транспортных налогов на сумму 1,415 млрд рублей.

Налоги на имущество и земельные налоги перечисляются в региональную казну и за год, предшествующий сбору. То есть до 1 декабря 2022 года жители Башкирии уплатили налоги за 2021 год. По данным УФНС по Башкирии, сумма уплаченных имущественных налогов (на недвижимость – Ред.) составила 665 млн рублей, а земельных – 435 млн рублей.