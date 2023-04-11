Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 апреля 2023 9:19

В Уфе ранее судимый избил свою девушку и расстрелял из травмата 2 прохожих

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе мужчина избил свою девушку и расстрелял из травматического пистолета нескольких прохожих. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

Согласно предварительным данным, ЧП случилось в прошлом месяце на улице Цюрупы. Между ранее судимый 37-летний ранее судимый уфимец поссорился со своей спутницей и начал ее избивать. За девушку вступились прохожие, и тогда злоумышленник достал травматический пистолет и открыл огонь.

Двое уфимцев получили травмы, пострадавшие обратились за помощью к медикам. 37-летний житель Уфы был задержан, в отношении не было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».