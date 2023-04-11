В Уфе ранее судимый избил свою девушку и расстрелял из травмата 2 прохожих

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе мужчина избил свою девушку и расстрелял из травматического пистолета нескольких прохожих. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

Согласно предварительным данным, ЧП случилось в прошлом месяце на улице Цюрупы. Между ранее судимый 37-летний ранее судимый уфимец поссорился со своей спутницей и начал ее избивать. За девушку вступились прохожие, и тогда злоумышленник достал травматический пистолет и открыл огонь.

Двое уфимцев получили травмы, пострадавшие обратились за помощью к медикам. 37-летний житель Уфы был задержан, в отношении не было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».