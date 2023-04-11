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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:48

«Работал, а не гулял»: в Башкирии прекращены поиски 21-летнего Владислава Пивторана

Молодой человек все это время был на заработках в соседней области
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Башкирии прекращены поиски 21-летнего жителя Сибая Владислава Пивторана. Напомним, что молодого парня почти месяц разыскивали родные, волонтеры спасательно-поискового отряда «БашРегионСпас» и полиция. В последний раз его видели 17 марта, после чего Владислав перестал выходить на связь.

Как сообщила мама Владислава Пивторана в беседе с «Комсомолкой», ее сын, к счастью, нашелся живым и невредимым.

- Не гулял, а работал в Магнитогорске. Он у нас вообще не пьет, - подтвердила женщина, правда, не уточнив, почему почти месяц молодой человек не выходил на связь, заставив изрядно поволноваться свою семью.