«Работал, а не гулял»: в Башкирии прекращены поиски 21-летнего Владислава Пивторана

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В Башкирии прекращены поиски 21-летнего жителя Сибая Владислава Пивторана. Напомним, что молодого парня почти месяц разыскивали родные, волонтеры спасательно-поискового отряда «БашРегионСпас» и полиция. В последний раз его видели 17 марта, после чего Владислав перестал выходить на связь.

Как сообщила мама Владислава Пивторана в беседе с «Комсомолкой», ее сын, к счастью, нашелся живым и невредимым.

- Не гулял, а работал в Магнитогорске. Он у нас вообще не пьет, - подтвердила женщина, правда, не уточнив, почему почти месяц молодой человек не выходил на связь, заставив изрядно поволноваться свою семью.