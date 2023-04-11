В Башкирии 20 июня начнут ремонт дороги Сибай-Акъяр

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В Башкирии отремонтируют дорогу Сибай-Акъяр. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава республики Радий Хабиров.

Эта трасса, по словам руководителя республики, вызывала множество нареканий у граждан. Поэтому ее включили в новую программу ремонта дорог, которые больше всего вызывают беспокойство у жителей региона.

– 15 июня установим асфальтобетонный завод, 20 июня начнем работы. Они рассчитаны на два года, предстоит привести в порядок 60,5 километров, – поведал глава Башкирии в своей публикации.

Проблемные дороги планируют отремонтировать в 19 муниципалитетах республики. Для этого из региональной казны выделят четыре миллиарда рублей.

– И будем стараться увеличивать территориальный заказ на один миллиард рублей ежегодно, – добавил Радий Хабиров.