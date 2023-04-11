В Башкирии в пожаре погиб 52-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 11 апреля, в башкирском городе Учалы из-за пожара в «пятиэтажке» погиб человек. Подробности трагедии рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

ЧП случилось в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на улице Ахметгалина. Прибывшим сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать из здания жильцов, из опасной зоны было спасено пять человек, среди которых был один ребенок.

В ходе тушения пожарные обнаружили 52-летнего мужчину, его передали медикам. К сожалению, фельдшер скорой помощи констатировал его смерть.

В настоящее время причина пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.