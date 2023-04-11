В Башкирии яровыми культурами засеют 2,1 млн гектаров

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В Башкирии в 2023 году яровыми культурами засеют более двух миллионов гектаров. Об этом на своей личной странице рассказал глава республики Радий Хабиров.

В 44 муниципалитетах начались весенне-полевые работы. По словам руководителя региона, в настоящее время аграрии ведут «борьбу за влагу», поскольку в этом году снег растаял на две недели раньше обычного. Там, где это возможно, производится боронованием и подкормка удобрениями озимых и многолетних трав.

В Илишевском, Кармаскалинском, Давлекановском, Мелеузовском и Буздякском районах уже идет посев зерновых и зернобобовых культуры.

– Наши аграрии засеяли более 1,6 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. Всего яровой сев нам предстоит на площади двух миллионов 115 тысяч гектаров, – заявил Хабиров.