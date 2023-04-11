В Башкирии за взятки в 250 тыс. рублей осудят экс-директора школы

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Белорецком районе Башкирии за взятки перед судом предстанет бывшая директриса школы. Об этом рассказали пресс-службы региональных прокуратуры и Следственного комитета.

Согласно версии следствия, начиная с декабря 2018 года, на протяжении трех лет, женщина начисляла своим подчиненным повышенные премии, после чего по ее же требованию учителям перечисляли ей часть полученных денег. Взамен экс-глава учреждения обещала регулярные премии, покровительство по службе и неприменение мер дисциплинарной ответственности. Таким образом, бывшая директриса получила за эти годы почти 250 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество». Он не признал свою вину. Материалы дела после вручения обвинительного заключения будут направлены в суд для рассмотрения по существу.