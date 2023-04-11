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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 5:23

В Башкирии в ДТП с Lada Vesta погиб лось

Также из-за случившегося водителю «Лады» потребовалась медицинская помощь
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня в полночь, 11 апреля, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с участием животного. Об инциденте рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 1487 километре шоссе М-5 «Урал». 30-летний житель столицы Башкирии за рулем Lada Vesta наехал на лося. В результате происшествия животное погибло прямо на месте. Водитель «Лады» обратился за медицинской помощью, после осмотра врачи отпустили его домой.

По словам уфимца, лось внезапно выбежал на дорогу. По факту произошедшего начато разбирательство.