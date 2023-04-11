В Башкирии при пожаре погиб 57-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 10 апреля, в Калтасинском районе Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел двухкомнатной квартире МКД на улице Карла Маркса в селе Калтасы. На место прибыли силы и средства чрезвычайного ведомства, которые ликвидировали горение в течение десяти минут.

Из опасной зоны был спасен 57-летний мужчина, ему требовалась помощь медико, и потому пострадавшего госпитализировали в Калтасинскую центральную больницу, где спустя время он, к сожалению, скончался.

Причины пожара и обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаю следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.