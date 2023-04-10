В Уфе осудят мужчину, который передал сотруднику ГИБДД 80 тыс. рублей в качестве взятки

В Уфе будут судить 59-летнего местного жителя, который через посредника передал сотруднику ГИБДД 80 тыс. рублей в качестве взятки

В Уфе будут судить 59-летнего местного жителя, который через посредника передал сотруднику ГИБДД 80 тыс. рублей в качестве взятки. Об этом 10 апреля сообщили в Следственном комитете и прокуратуре республики.

Как пояснили в правоохранительных ведомства, ранее обвиняемого по решению суда лишили водительских прав за пьяную езду. Несмотря на это, он не сдал удостоверение в ГИБДД и не заявил о его пропаже. Чтобы вернуть себе документ, разрешающий водить, мужчина нашел посредника, который был знаком с сотрудником дорожной полиции, и передал ему 90 тыс. рублей в качестве взятки.

– Посредник в свою очередь 80 тыс. рублей передал знакомому сотруднику ГИБДД, который организовал внесение заведомо ложных сведений в информационную базу ГИБДД о прекращении административного производства по делу, на основании чего взяткодатель смог продолжить управлять автомобилем со старым водительским удостоверением, а после истечения срока его действия заменил его на новое, – рассказали в СК РБ.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело против него будет рассматривать Кировский районный суд. Материалы в отношении посредника и получившего взятку сотрудника ГИБДД выделены в отдельное производство.