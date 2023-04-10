Бойцы башкирского батальона имени Доставалова отправились в зону СВО после отпуска

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Сегодня, 10 апреля, бойцы башкирского добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова отправились из Уфы в зону специальной военной операции после двухнедельного отпуска. Проводы состоялись на сборном пункте военкомата. Об этом сообщило БСТ.

К месту службы бойцов доставят автобусы, выделенные Башкирией. По словам советника главы региона Алика Камалетдинов, тот же транспорт привезет в отпуск еще одну партию военнослужащих батальона Доставалова. Также в ближайшее время ожидается приезд добровольцев еще одного республиканского батальона - имени генерала Минигали Шаймуратова.