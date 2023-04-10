Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 17:13

Бойцы башкирского батальона имени Доставалова отправились в зону СВО после отпуска

Проводы состоялись на сборном пункте военкомата
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр сюжета БСТ

кадр сюжета БСТ

Сегодня, 10 апреля, бойцы башкирского добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова отправились из Уфы в зону специальной военной операции после двухнедельного отпуска. Проводы состоялись на сборном пункте военкомата. Об этом сообщило БСТ.

К месту службы бойцов доставят автобусы, выделенные Башкирией. По словам советника главы региона Алика Камалетдинов, тот же транспорт привезет в отпуск еще одну партию военнослужащих батальона Доставалова. Также в ближайшее время ожидается приезд добровольцев еще одного республиканского батальона - имени генерала Минигали Шаймуратова.