В Уфе мужчина лишился 125 тыс. рублей в попытке купить персонажа в компьютерной игре

В Уфе 36-летний местный житель лишился 125 тыс. рублей в попытке купить персонажа в популярной компьютерной игре Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе 36-летний местный житель лишился 125 тыс. рублей в попытке купить персонажа в популярной компьютерной игре. Об этом 10 апреля сообщило башкирское МВД.

– Уфимцу позвонил некий человек и уговорил его купить персонажа в популярной компьютерной игре почти за бесценок. Однако «бесценок» обошелся горожанину в 125 тысяч рублей. Эти деньги мужчина переводил, поддаваясь уговорам мошенника в течение нескольких дней, – передали в правоохранительном ведомстве.

В конечном счете аферист перестал выходить на связь, и потерпевший понял, что его обманули, – заветного персонажа он так и не получил. Мужчина обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.