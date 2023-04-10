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НовостиОбщество10 апреля 2023 15:47

Элвин Грей внезапно встретил на улице Гульназ Асаеву и записал с ней видео

Как выяснилось, артистка шла в студию звукозаписи недалеко от дома Юльякшина
Источник:kp.ru
фото: соцсети // Элвин Грей

фото: соцсети // Элвин Грей

Башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, внезапно встретил на улице еще одну исполнительницу национальной эстрады – свою давнюю подругу Гульназ Асаеву. Видео встречи артист опубликовал в своих соцсетях 10 апреля.

– Ох, ты. Смотрите, какие люди! – говорит Юльякшин за кадром, выходя из своего автомобиля при виде Асаевой.

Как выяснилось, певица шла в студию звукозаписи, которая находится недалеко от дома Элвина Грея. Последний отметил, что «теперь знает, где рождаются красивые песни».

Напомним, несколько лет назад в СМИ ходили слухи о том, что Асаева и Юльякшин якобы встречаются, однако девушка развеяла эти домысли. Сейчас оба состоят в браке со своими вторыми половинками.